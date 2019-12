Kijkje in de keuken

Nieuws | 7 juli 2014

Inspectiegegevens horeca eindelijk openbaar

Na jarenlang pleiten van de Consumentenbond start de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 7 juli 2014 een pilot om de inspectiegegevens in de horeca openbaar te maken. Via een website en een app kunnen consumenten zien hoe het gesteld is met de hygiëne van lunchrooms in Nederland. De Consumentenbond is verheugd dat consumenten hiermee meer transparantie krijgen over de hygiëne in de horeca. Lees verder