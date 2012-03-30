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Mobiele data in EU fors goedkoper

Nieuws
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De kosten voor mobiele data in de Europese Unie (EU) gaan fors omlaag. Vanaf 1 juli betalen consumenten minder voor mobiel internet, bellen en sms-en in een ander EU land. Voor het eerst komt er in de EU een maximaal tarief (€0,70 per MB) voor mobiel internet. De Consumentenbond juicht het toe dat de Europese Commissie hiermee een serieus probleem voor consumenten doortastend aanpakt.

Gepubliceerd op:30 maart 2012

Een sms versturen vanuit een ander EU land kost deze zomer maximaal €0,09. Voor bellen gelden ook nieuwe tarieven: €0,29 per minuut voor uitgaande gesprekken en voor inkomende maximaal €0,08 per minuut. De tarieven gaan de komende twee jaar stapsgewijs jaar verder naar beneden. In 2014 kost mobiel internet binnen de EU uiteindelijk maximaal €0,20 per MB.

Waarschuwing

De mobiele aanbieders zijn vanaf 1 juli 2012 altijd verplicht een waarschuwing geven wanneer een consument bijna voor €59,00 euro aan mobiel internet verbruikt heeft. Consumenten moeten dan zelf heel duidelijk toestemming geven om de €59,50 grens te overschrijden. Dit geldt niet alleen binnen de EU, maar voor alle landen ter wereld.

   sinds 1 juni 2010  per 1 juli 2012  per 1 juli 2013  per 1 juli 2014
 Uitgaande gesprekken (per minuut)  35 cent  29 cent  24 cent  19 cent
 Inkomende gesprekken (per minuut)  11 cent  8 cent  7 cent  5 cent
 Sms (per sms)  11 cent  9 cent  8 cent  6 cent
 Data (per MB, afgerekend per KB  geen limiet  70 cent  45 cent  20 cent

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