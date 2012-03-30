Mobiele data in EU fors goedkoper

Gepubliceerd op:30 maart 2012
Een sms versturen vanuit een ander EU land kost deze zomer maximaal €0,09. Voor bellen gelden ook nieuwe tarieven: €0,29 per minuut voor uitgaande gesprekken en voor inkomende maximaal €0,08 per minuut. De tarieven gaan de komende twee jaar stapsgewijs jaar verder naar beneden. In 2014 kost mobiel internet binnen de EU uiteindelijk maximaal €0,20 per MB.
De mobiele aanbieders zijn vanaf 1 juli 2012 altijd verplicht een waarschuwing geven wanneer een consument bijna voor €59,00 euro aan mobiel internet verbruikt heeft. Consumenten moeten dan zelf heel duidelijk toestemming geven om de €59,50 grens te overschrijden. Dit geldt niet alleen binnen de EU, maar voor alle landen ter wereld.
|sinds 1 juni 2010
|per 1 juli 2012
|per 1 juli 2013
|per 1 juli 2014
|Uitgaande gesprekken (per minuut)
|35 cent
|29 cent
|24 cent
|19 cent
|Inkomende gesprekken (per minuut)
|11 cent
|8 cent
|7 cent
|5 cent
|Sms (per sms)
|11 cent
|9 cent
|8 cent
|6 cent
|Data (per MB, afgerekend per KB
|geen limiet
|70 cent
|45 cent
|20 cent
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