Mobiele data in EU fors goedkoper

Nieuws|De kosten voor mobiele data in de Europese Unie (EU) gaan fors omlaag. Vanaf 1 juli betalen consumenten minder voor mobiel internet, bellen en sms-en in een ander EU land. Voor het eerst komt er in de EU een maximaal tarief (€0,70 per MB) voor mobiel internet. De Consumentenbond juicht het toe dat de Europese Commissie hiermee een serieus probleem voor consumenten doortastend aanpakt.