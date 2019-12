Nieuwe bank KNAB is knap duur

Nieuws|KNAB is een nieuwe internetbank. Zij biedt een betaalrekening, online kasboek en financieel plan. De kosten zijn hoog: €15 per maand.

KNAB lijkt een vreemde naam maar het is 'bank' in spiegelbeeld: "met de K van Klant voorop", aldus René Frijters, directeur van KNAB. Behalve betalen kun je bij KNAB ook je vermogen laten beheren, sparen, beleggen en een deposito afsluiten. Verder kun je zelf een online kasboek bijhouden en een financieel plan maken.

Dure betaalrekening

Een 'standaardgezin' is volgens onze berekeningen bij KNAB zo'n €260 per jaar kwijt. Voor een betaalrekening is dat veel, want datzelfde gezin is bij ING of SNS Bank slechts eenderde van dat bedrag kwijt. Bij KNAB kun je geen creditcard aanvragen, dus hiervoor hebben we gerekend met de gemiddelde kosten van een creditcard elders. Bekijk de rest van de uitgangspunten voor de berekening.

De betaalrekening kent een rentevergoeding, net zoals ASN en SNS Bank. Verder zijn er allerlei handigheidjes. Zo is er een betaalapp en zijn er alerts. Je kunt je banksaldo automatisch laten aanvullen met spaargeld als je rood staat. Wil je dat niet en kom je in de min, dan kost dit slechts 5% per jaar. Bij andere banken ben je tussen de 10% en 14,5% kwijt. Voorwaarde voor de lage debetrente is wel, dat er genoeg geld op andere rekeningen staat.

Tijdelijk hoge spaarrente

De rente op een KNAB-spaarrekening is redelijk hoog; 2,5% per jaar. Dit tarief bestaat uit een normale rente van 1,8% plus een tijdelijke extra rente tot 1 januari 2013 van 0,7%. Na januari is de spaarrente dus net zo laag als die van de grootbanken. Spaargeld bij KNAB valt onder dezelfde vergunning voor het deposito-garantiestelsel als Aegon. Geld bij beide banken is dus tot totaal €100.000 per persoon gegarandeerd. Ook de rentes op deposito's zijn niet bijzonder. Leuke nieuwigheid is wel dat je de einddatum hiervan zelf kunt bepalen.

Financieel advies

Op de website van KNAB kun je een financieel plan maken. Je vult hiervoor gegevens in zoals inkomen en pensioen. Een grafiek laat zien wat de gevolgen zijn bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en eerder stoppen met werken. Kom je er niet uit, dan verwijst KNAB door naar financieel experts. KNAB ontvangt geen provisie voor de doorverwijzing.

KNAB biedt een online financieel plan, tools en een app. In ruil daarvoor betaal je wel een stevige prijs voor je betaalrekening.