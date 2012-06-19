Nog steeds klachten na nieuwe update Samsung

De laatste meldingen die de Consumentenbond ontving, gaan met name over de Samsung Galaxy SII en Note toestellen. De problemen ontstonden na een update naar Android 4.0. Consumenten hebben bij de Samsung Galaxy S II vooral last van de batterij die snel leegloopt. Ook de Samsung Galaxy Note toont batterijkuren en bij een aantal mensen werkt het toetsenbord niet. In enkele gevallen gaat het om een toestel van nog geen half jaar oud.

Aanspreekpunt

De Consumentenbond verwijst consumenten met een niet goed functionerend toestel naar de (web)winkel of provider waar ze het apparaat gekocht hebben. De verkoper is altijd het eerste aanspreekpunt voor consumenten. Als de problemen door de verkoper niet naar tevredenheid worden opgelost, kunnen consumenten gebruikmaken van onze juridische diensten.

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