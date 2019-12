Nog steeds klachten na nieuwe update Samsung

Nieuws|Op het meldpunt van de Consumentenbond voor problemen met de Samsung Galaxy S II zijn sinds begin mei meer dan 500 reacties geplaatst. Ook na de nieuwe update van Samsung op 18 mei kwamen er nog meldingen binnen, inmiddels bijna 100. Gebruikers die nog steeds problemen ervaren, kunnen het beste teruggaan naar de (web)winkel of provider waar het toestel gekocht is en daar om een oplossing vragen.

De laatste meldingen die de Consumentenbond ontving, gaan met name over de Samsung Galaxy SII en Note toestellen. De problemen ontstonden na een update naar Android 4.0. Consumenten hebben bij de Samsung Galaxy S II vooral last van de batterij die snel leegloopt. Ook de Samsung Galaxy Note toont batterijkuren en bij een aantal mensen werkt het toetsenbord niet. In enkele gevallen gaat het om een toestel van nog geen half jaar oud.

Aanspreekpunt

De Consumentenbond verwijst consumenten met een niet goed functionerend toestel naar de (web)winkel of provider waar ze het apparaat gekocht hebben. De verkoper is altijd het eerste aanspreekpunt voor consumenten. Als de problemen door de verkoper niet naar tevredenheid worden opgelost, kunnen consumenten dat melden op Klachtenkompas.nl. Op dit online platform van de Consumentenbond kunnen consumenten klachten plaatsen en samen met bedrijven tot oplossingen komen.

