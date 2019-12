Onderzoek naar misleiding in virtuele speeltuinen

Uit onderzoek van de Stichting Mijn Kind Online in september 2011 bleek dat jonge kinderen eenvoudig honderden euro's kunnen verspelen in spelletjes als Habbo, Habby Harvest of Panfu. De Consumentenbond pleit er daarom voor dat betalingen in spelletjes via telefoon of sms niet langer mogelijk zijn, maar alleen via iDeal of creditcard. Daarnaast wil de Consumentenbond een redelijke grens aan het bedrag dat kinderen kunnen uitgeven in online-spellen.

Agenda

De Consumentenautoriteit heeft verder bekend gemaakt dit jaar hard op te treden tegen webwinkels die de regels overtreden, misleidende en agressieve telemarketing en misleidende reisprijzen. De Consumentenbond is betrokken geweest bij de totstandkoming van deze agenda en steunt de gekozen speerpunten. Over deze onderwerpen komen ook bij de Consumentenbond regelmatig klachten binnen.

