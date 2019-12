Ontevredenheid over kosten betalingsverkeer

Nieuws|Het aantal consumenten dat ontevreden is over de kosten van hun bank is de helft hoger dan een half jaar geleden. Dat blijkt uit de Bankenmonitor van de Consumentenbond, die op 20 oktober verschijnt in de Geldgids. Een kwart van de klanten van ABN AMRO is ontevreden over de kosten van betaaldiensten, en bij de Rabobank, ING en SNS BANK is dat een op de vijf. Consumenten geven voor de kosten van hun bank gemiddelde rapportcijfers tussen de 6,2 (ING en ABN AMRO) en 8,2 (ASN Bank).