Ontevredenheid over kosten betalingsverkeer

ING en ABN AMRO brengen vanaf januari 2013 ca 9 procent meer in rekening voor veel gebruikte pakketten. Tarieven voor de pakketten van de Rabobank stijgen tussen de 1,4 en 2,5 procent. Het argument van de banken is dat ze nieuwe diensten brengen, met als voorbeeld voornamelijk mobiel bankieren/apps. Uit de monitor blijkt dat consumenten dit moeilijk te begrijpen vinden: ze doen steeds meer zelf, bijvoorbeeld via internetbankieren en moeten tegelijkertijd meer gaan betalen. Een op de vijf klanten vindt de voorlichting van hun bank over kosten dan ook (zeer) slecht. 'Hier ligt een taak voor de banken, ze moeten zorgen voor een heldere voorlichting over de kosten en de stijging daarvan,' aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Algemene rapportcijfers

De panelleden werd ook gevraagd om het hele dienstenpakket van hun bank met een rapportcijfer te waarderen. Het hoogste cijfer krijgt ASN Bank (8,6), het laagste cijfer is voor de SNS BANK (7,0).

Lees de rapportcijfers van de andere banken en hoe de medewerkers, de internetbankieromgeving en communicatie van de bank gewaardeerd worden.