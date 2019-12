Opheldering ING nodig bij zoveelste storing internetbankieren

De Consumentenbond dringt er bij ING op aan zo snel mogelijk meer duidelijkheid te geven over de aard van deze storing (sparen en beleggen), aan welke oplossingen de bank werkt, hoe zij herhaling gaat voorkomen en welke stappen ze zet om hun klanten proactief en doorlopend te informeren over de storing. Klanten die ontevreden zijn, kunnen via de Bankenmonitor van de Consumentenbond kijken hoe consumenten het internetbankieren bij andere banken beoordelen.

Back-up nodig

Bij grote pin- of internetbankierstoringen is het belangrijk dat er een back-upsysteem komt waar iedereen op terug kan vallen als de infrastructuur het laat afweten. De Consumentenbond roept de banken op om hier voortvarend mee aan de slag te gaan nu weer blijkt dat het systeem erg kwetsbaar is. Ook in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer zal de Consumentenbond aandacht vragen voor de kwetsbaarheid van het systeem voor pinnen en internetbankieren.