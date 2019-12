Pak zoutprobleem nu echt aan!

Nieuws|Consumenten krijgen nog steeds elke dag een overdosis zout binnen, dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De Consumentenbond wil dat minister Schippers nu echt daadkrachtig ingrijpt, want al vijf jaar geleden kondigde het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) aan maatregelen te treffen tegen overmatige zoutgebruik door de industrie. Toch krijgen Nederlandse mannen nu gemiddeld 9,9 gram zout per dag binnen en vrouwen 7,5, terwijl 6 gram zout per dag meer dan genoeg is.

De levensmiddelenindustrie zegt ‘druk bezig te zijn’ de hoeveelheid zout in producten te verminderen, maar blijft ver achter op hun belofte om hoeveelheid zout te verminderen. 80% van de dagelijkse zoutinname zit verstopt in alledaagse producten in de supermarkt.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Er moet een einde komen aan de vrijblijvende zelfregulering vanuit de levensmiddelenindustrie. Dit onderzoek is het zoveelste bewijs dat de levensmiddelenindustrie de belofte dat ze het zelf oplossen niet nakomt. Alleen in de broodsector zijn resultaten geboekt en zij heeft zélf bij het ministerie gepleit voor een norm voor de hoeveelheid zout in brood.' Zo’n 85% van de bevolking krijgt volgens het RIVM dagelijks meer zout binnen dan het aanbevolen maximum van 6 gram. Uit de grote zouttest van de Consumentenbond in 2011 bleek dat de levensmiddelenindustrie ondanks talloze beloftes, taskforces en praatgroepen per saldo geen enkele voortgang heeft geboekt. Consumenten hebben geen keuze en zijn het zat dat fabrikanten hen langzaam vergiftigen met onnodig grote hoeveelheden verborgen zout in alledaagse levensmiddelen.

Opzouten!

Met de campagne ‘Opzouten! Stop smakeloos zoutgebruik’ wil de Consumentenbond producenten van levensmiddelen dwingen minder zout in alledaagse producten te stoppen. Uit tests blijkt keer op keer dat veel zout volstrekt onnodig wordt toegevoegd. Dit leidt tot veel gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten en nierfalen. Inmiddels steunen ruim 9000 mensen deze campagne.

Lees meer: www.consumentenbond.nl/opzouten