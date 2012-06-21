Postcodeloterij moet boetekleed aantrekken

De Consumentenbond heeft de Nationale Postcodeloterij de afgelopen jaren regelmatig aangesproken op zijn marketingmethoden, bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten over de 14de trekking en over brieven die opzeggers kregen. De Nationale Postcodeloterij beloofde toen beterschap.

Desondanks blijven er bij de CB klachten binnenkomen van deelnemers aan de Nationale Postcodeloterij en de daaraan verbonden BankGiroloterij en VriendenLoterij. Uit de meldingen spreekt veel ergernis over de manier waarop de loterij mensen probeert over te halen tot het kopen van (meer) loten.

Marketingmethoden

In de Consumentengids van juli/augustus zal aandacht worden besteed aan de marketingmethoden van loterijen. Uit een enquête van de CB blijkt dat 79% van de ondervraagden het afgelopen jaar is benaderd door een loterij, met name door de Nationale Postcodeloterij (78%). Zeven op de tien ondervraagden vindt dat ze te vaak worden benaderd. De Consumentengids met het betreffende artikel verschijnt 13 juli.

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