Postcodeloterij moet boetekleed aantrekken

Nieuws|Het oordeel van de rechter dat de Nationale Postcodeloterij alsnog de deelnemers aan de 'munt-actie' een bedrag van €2500 moet uitkeren, is volgens de Consumentenbond een bevestiging van de misleidende trekjes van de marketing van de loterij. De CB krijgt met grote regelmaat klachten van geïrriteerde deelnemers. De Nationale Postcodeloterij zou volgens de bond in plaats van in beroep te gaan tegen de uitspraak het boetekleed moeten aantrekken door alle deelnemers aan de actie alsnog de prijs te geven en de marketing aan te passen.