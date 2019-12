Stappenplan collectieve schadevergoeding uitgesteld

Nieuws|De Nederlandse regering dreigt de mogelijkheid om collectieve schadevergoeding in geld te eisen op de lange baan te schuiven. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Minister Verhagen van EL&I dat collectieve schadevergoeding voor consumenten die gedupeerd zijn door overtredingen van het consumentenrecht of mededingingsrecht zo complex is dat een stappenplan niet op korte termijn gerealiseerd kan worden. Begin november 2011 nam de Tweede Kamer de motie-Dijksma aan die het eisen van collectieve schadevergoeding voor representatieve consumentenorganisaties mogelijk maakt. De regering werd opgeroepen om voor 1 februari 2012 een stappenplan te presenteren om dit op korte termijn te realiseren.

Het stelsel van consumentenbescherming mist nog steeds een belangrijke schakel: Het ontbreekt consumentenorganisaties aan adequate juridische instrumenten namens (groepen) consumenten voor de rechter 'massaschade' te verhalen en zo collectief schadevergoeding af te dwingen. Bedrijven die aansprakelijk of verantwoordelijk zijn worden vaak bestraft, maar daarmee is de veroorzaakte schade nog niet gecompenseerd. 'De Consumentenbond is al sinds de jaren '90 bezig om dit hiaat in de Nederlandse, maar ook Europese wetgeving gerepareerd te krijgen. Ondanks de politieke meerderheid in de Tweede Kamer voor de motie-Dijksma stuurt Minister Verhagen zo'n slappe brief. Onverteerbaar!' aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Europa

Het Europees parlement (EP) heeft donderdag 2 februari 2012 een belangrijke stap gezet om collectieve schadevergoeding voor consumenten mogelijk te maken. Het EP stemde in met een rapport waarmee de Europese Commissie wordt gevraagd in actie te komen en instrumenten te bieden waarmee collectieve schade effectief kan worden verhaald. Volgens de Consumentenbond is de Europese Commissie nu aan zet om snel met voorstellen voor Europese wetgeving te komen. Het is in de ogen van de bond echter teleurstellend, dat in het rapport van het EP wordt aangestuurd op een regeling die alleen bij grensoverschrijdende zaken kan worden gebruikt. Daarnaast zou er, volgens de gedachten van het EP, alleen collectieve schadevergoeding moeten kunnen worden geëist voor slachtoffers die zich hiervoor hebben aangemeld (opt-in). De ervaring van de Consumentenbond leert dat dit weinig effectief en niet efficiënt is.

