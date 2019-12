Stop experiment vrije tarieven mondzorg per direct

Nieuws|Er moet per direct een einde komen aan het experiment van vrije tarieven in de mondzorg. De Consumentenbond roept de Tweede Kamer op om dit in het algemeen overleg mondzorg van donderdag 28 juni aan demissionair minister Schippers (VWS) te vragen. De Consumentenbond constateert dat de tarieven zijn gestegen, dat consumenten niet beschikken over voldoende keuze-informatie om over te kunnen stappen en dat tandartsen zeer afhoudend zijn in het accepteren van patiënten die shoppen voor een (dure) behandeling.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij hebben in 2011 al gewaarschuwd dat de invoering van vrije tarieven in de mondzorg te vroeg kwam. Zonder te voldoen aan de voorwaarden die onder andere door de minister zelf waren gesteld, ging het experiment toch door. En nu blijkt uit meldingen die bij ons binnenkomen en bij het meldpunt vrije prijzen mondzorg van de NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie) dat de tarieven soms fors verhoogd zijn. Iemand vertelde dat een gebitsreiniging uitgebreid in december 2011 nog €46,50 kostte, in januari 2012 €65 en in april 2012 was dat plotseling €80, een stijging van bijna 75%!'

Ook uit een marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat de prijzen in de mondzorg na het vrijgeven van de prijzen met 9,6% zijn gestegen. Op basis hiervan besloot Schippers de tandartsen nog tot het einde van het jaar de kans te geven om marktwerking in de mondzorg tot een succes te maken. Consumenten moeten dus zelf kritisch shoppen. Maar dat is onmogelijk door het ontbreken van informatie over de kwaliteit. Het beschikbaar komen van die kwaliteitsinformatie vanuit 'zichtbare zorg mondzorg', een initiatief van VWS, lijkt nog lang te gaan duren.

Zorgverzekeraars

'Ook zorgverzekeraars doen hun werk niet', vervolgt Combée. 'Zij hebben nog veel te weinig tandartsen gecontracteerd. Juist de verzekeraars zouden door middel van scherpe contractering op moeten komen voor hun verzekerden. Het geringe aantal contracten geeft aan dat zij dit onvoldoende doen. En consumenten die zonder kwaliteitsinformatie toch gebruik willen maken van de prijsverschillen tussen tandartsen onderling, worden belet in het overstappen door de houding van de tandartsen. Vorige maand publiceerde de Consumentenbond een uitgebreid onderzoek waaruit bleek dat tandartsen zeer afhoudend zijn als het gaat om shoppen voor een (dure) behandeling.

Kortom: het experiment is mislukt en consumenten zijn de dupe'.

Voor meer informatie kijk op de campagne Vrije Tarieven Mondzorg op de website van de Consumentenbond.