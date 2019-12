Strengere regels voedingsmiddelenreclame nodig

Uit onderzoek van de Consumentenbond in opdracht van het Ministerie van VWS blijkt dat ondanks de beloofde terughoudendheid door de industrie, kinderen gedurende de 10 maanden van het onderzoek via televisie (tussen 6.00 en 21.30) werden blootgesteld aan 212.227 voedingsmiddelenreclames. Hiervan waren er 34.521 overduidelijk specifiek gericht op kinderen; 94% daarvan was voor ongezonde producten. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Door de levensmiddelenindustrie, verenigd in de FNLI is een reclamecode opgesteld, maar zonder goede spelregels. Zo spreekt men van een verbod voor reclame voor levensmiddelen gericht op kinderen onder de 7 jaar, maar de belangrijkste reclamedrager – het verpakkingsmateriaal – is hier vreemd genoeg van uitgezonderd'.

Ook de voedingsmiddelenreclames voor kinderen op internet zijn vrijwel allemaal voor ongezonde producten. In de supermarkt is reclame via productverpakkingen vooral te zien op snoep. Die producten lagen meestal onderin of in het midden van het schap, op ooghoogte van jonge kinderen. De Consumentenbond strijdt al jaren voor een stop op reclame voor ongezonde producten gericht op kinderen tot 12 jaar, omdat het aantal kinderen met overgewicht elk jaar toeneemt.

