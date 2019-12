Term ‘volkoren’ vaak gebakken lucht

Nieuws|Op producten als beschuiten, ontbijtkoek en crackers staat vaak de term volkoren, terwijl er niet meer vezels inzitten dan in een gewone bruine boterham. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond onder 7 'volkoren' bakkerijproducten. De resultaten hiervan staan in de Gezondgids van oktober, die vrijdag 5 oktober verschijnt.

Alleen bij AH Puur & Eerlijk biologisch volkoren knäckebröd kan het vezelgehalte tippen aan een volkoren boterham. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Consumenten die een product kopen met de term volkoren, verwachten een product met een hoger vezelgehalte. Dit is weer een goed voorbeeld van fabrikanten die met mooie termen consumenten de verkeerde indruk geven. Met de campagne 'Kletsplaatjes' wil de Consumentenbond een einde maken aan dit soort marketingtrucs.'

Warenwet

In de Warenwet staat dat fabrikanten bij brood en meel de term 'volkoren' mogen gebruiken als het van 100% volkorenmeel is gemaakt. Voor andere bakkerijproducten is de term volkoren vogelvrij. Vaak is een deel van de bloem dan vervangen door volkorenmeel, maar niet voldoende om het vezelgehalte gelijk te maken aan een volkoren boterham. Van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit mag dit, op voorwaarde dat op het etiket staat welk percentage van het meel ook echt volkoren is. De Consumentenbond vindt dat de '100% volkorenmeel' eis moet gelden voor alle volkoren producten.