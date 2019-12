Toezeggingen UPC over Horizon-mediabox

Nieuws|UPC heeft aan de Consumentenbond toezeggingen gedaan over het oplossen van de klachten met de UPC Horizon-mediabox. Dit is het resultaat van een gesprek tussen de Consumentenbond en UPC op donderdag 6 december over de aanhoudende problemen met deze mediabox. De Consumentenbond heeft gevraagd om een spoedige oplossing van de problemen en duidelijke informatie over de compensatie voor gedupeerde consumenten.

Volgens UPC zijn de klachten over het niet kunnen gebruiken van televisie-, internet- en/of telefoondiensten inmiddels opgelost. Een update half december moet het roze of groene beeld dat verschijnt op veel televisies verhelpen. Klanten die hier last van hebben, kijken nu televisie via de scart-kabel en kunnen geen HD-televisie kijken.

UPC geeft consumenten die geen internet-, televisie- of telefoontoegang hadden een compensatie die gelijk staat aan het abonnementsgeld dat teveel is betaald, conform de UPC-Garantieregeling. Consumenten die een UPC Horizon mediabox hebben maar daarmee geen HD-televisie kunnen kijken, krijgen het bedrag terug dat ze extra voor HD betalen. De Consumentenbond heeft aan UPC gevraagd om informatie over de compensatie duidelijk op de UPC-website te zetten. Dat is inmiddels ook gebeurd.

Mensen met aanhoudende problemen met de UPC Horizon kunnen kosteloos terug naar hun oude UPC-dienst of naar een UPC 'alles-in-1-voordeelpakket' met 30 of 60 Mb. De komende weken zal de Consumentenbond bekijken of UPC de gemaakte afspraken nakomt.

Klachten

Al sinds de introductie begin september zijn er veel klachten over de UPC Horizon-mediabox. Deze lopen uiteen van late levering, het niet kunnen gebruiken van internet, televisie of telefoon, slechte bereikbaarheid van de klantenservice tot de onoverzichtelijke en niet gebruiksvriendelijke interface en bediening. UPC legt in diverse reclames inmiddels de nadruk op zijn 'alles-in-1-abonnement' in plaats van op de mediabox.

