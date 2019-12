Ruim 1300 deelnemers aan kennisquiz over klagen

Nieuws|Slechts 7% van de ruim 1300 consumenten die de quiz ’10 vragen over klagen’ invulde, is goed op de hoogte van zijn eigen rechten. De Consumentenbond heeft de hoofdprijs, een Sony Reader PRS-T1, uitgereikt aan de heer Breur uit Harderwijk, lid van de Consumentenbond sinds 1993. Dat bedrijven ook alleen een 0900-nummer mogen openstellen voor het indienen van een klacht –erg consumentonvriendelijk- was het grootste struikelblok voor consumenten, slechts 36% van de deelnemers beantwoordde deze vraag goed.