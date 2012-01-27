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Ruim 1300 deelnemers aan kennisquiz over klagen

Nieuws
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Slechts 7% van de ruim 1300 consumenten die de quiz ’10 vragen over klagen’ invulde, is goed op de hoogte van zijn eigen rechten. De Consumentenbond heeft de hoofdprijs, een Sony Reader PRS-T1, uitgereikt aan de heer Breur uit Harderwijk, lid van de Consumentenbond sinds 1993. Dat bedrijven ook alleen een 0900-nummer mogen openstellen voor het indienen van een klacht –erg consumentonvriendelijk- was het grootste struikelblok voor consumenten, slechts 36% van de deelnemers beantwoordde deze vraag goed.

Gepubliceerd op:27 januari 2012

De vraag: 'Mijn telefoonaanbieder verhoogt opeens de tarieven. Kan dat allemaal zo maar?' was ook een lastige. In de meeste gevallen mag een telefoonaanbieder zijn tarieven verhogen, 43% beantwoordde deze vraag goed. De meeste consumenten weten inmiddels wel dat ze bij een kapotte wasmachine als eerste de winkelier kunnen aanspreken.

Klachten zat!

Onder het motto 'Klachten zat? Los het op!' voert de Consumentenbond momenteel campagne om te komen tot betere klachtenafhandeling door bedrijven. De Consumentenbond geeft consumenten op www.klachtenzat.nl tips voor het succesvol indienen van een klacht om deze naar tevredenheid opgelost te krijgen. Kennis van het consumentenrecht kan daarbij helpen.

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