Ruim 1300 deelnemers aan kennisquiz over klagen

De vraag: 'Mijn telefoonaanbieder verhoogt opeens de tarieven. Kan dat allemaal zo maar?' was ook een lastige. In de meeste gevallen mag een telefoonaanbieder zijn tarieven verhogen, 43% beantwoordde deze vraag goed. De meeste consumenten weten inmiddels wel dat ze bij een kapotte wasmachine als eerste de winkelier kunnen aanspreken.

Klachten zat!

Onder het motto 'Klachten zat? Los het op!' voert de Consumentenbond momenteel campagne om te komen tot betere klachtenafhandeling door bedrijven. De Consumentenbond geeft consumenten op www.klachtenzat.nl tips voor het succesvol indienen van een klacht om deze naar tevredenheid opgelost te krijgen. Kennis van het consumentenrecht kan daarbij helpen.

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