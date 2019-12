Vragen over toeslagen lastig voor BelastingTelefoon

Nieuws|De juiste antwoorden geven op belastingvragen blijft voor de BelastingTelefoon een lastige klus. De Consumentenbond onderzocht dit jaar de kwaliteit van antwoorden op vragen over toeslagen en stelde vijf keer vijf vragen over diverse toeslagen. Alleen de vraag over de zorgtoeslag werd in alle gevallen goed beantwoord. De Consumentenbond adviseert consumenten om bij ingewikkelde vragen over de belastingaangifte en of de eigen toeslagen een belastingadviseur in te schakelen en niet alleen te vertrouwen op de BelastingTelefoon.

De BelastingTelefoon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele verkeerde antwoorden van zijn medewerkers, terwijl dit voor consumenten mogelijk grote financiële consequenties heeft. De kant-en-klare scripts die medewerkers hebben voor eenvoudige vragen over toeslagen kloppen, maar het gaat in de praktijk nog al eens mis met het juist beantwoorden. Eén keer werd zelfs aangegeven dat de aanvraageis voor huurtoeslag niet recentelijk is gewijzigd, terwijl per 1 januari 2012 wel degelijk het een en ander veranderd is. De betreffende consument had in dat geval wellicht toeslag ontvangen die hij later had moeten terugbetalen.

Hulp

Consumenten met vragen over de Belastingaangifte 2011 en vragen over Toeslagen kunnen op de website van de Consumentenbond terecht voor online Belastinghulp. Leden krijgen de mogelijkheid met korting gebruik te maken van het advies van een Belastingadvieskantoor.

Kijk voor meer informatie in het dossier Belastingaangifte.