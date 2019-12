Recht op compensatie bij vertraging niet inperken

Nieuws|Woensdag 5 juni debatteert de Tweede Kamer over een Europees voorstel tot herziening van de passagiersrechten, waaronder de wens van de Europese Commissie om het recht op compensatie bij vertraging flink in te perken. De Europese Commissie wil de termijn vanaf wanneer consumenten recht hebben op compensatie bij vertraging aanzienlijk verlengen: van 3 uur naar minimaal 5 uur bij kortere vluchten, van 4 naar 9 uur bij langere vluchten en zelfs 12 uur bij vluchten van meer dan 6000 km. De Consumentenbond roept de Tweede Kamer op om aan het kabinet en de Europese Commissie duidelijk te maken dat dit voor consumenten niet acceptabel is.

In 2009 stelde het Europese Hof van Justitie vast dat passagiers die een vertraging van meer dan 3 uur oplopen, recht hebben op een compensatie van €250, €400 of €600, afhankelijk van de vluchtafstand, tenzij sprake is van overmacht. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Luchtvaartmaatschappijen hebben 3 jaar lang hun klanten massaal het bos ingestuurd omdat ze het niet eens waren met het Europese Hof. Het kabinet en de Europese Commissie lijken dat slechte gedrag nu te willen belonen en nemen daarmee een prikkel weg om op tijd te vliegen. Onacceptabel!'

Europees voorstel

Het voorstel van de Europese Commissie over vertragingscompensatie maakt deel uit van een bredere herziening van de passagiersrechten. In het voorstel staan bijvoorbeeld regels voor de verzorging van vertraagde passagiers, het kosteloos corrigeren van spelfouten en termijnen voor klachtafhandeling. De nieuwe regels, die nog kunnen wijzigen, gaan op zijn vroegst eind 2014 in.

