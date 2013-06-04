Recht op compensatie bij vertraging niet inperken

In 2009 stelde het Europese Hof van Justitie vast dat passagiers die een vertraging van meer dan 3 uur oplopen, recht hebben op een compensatie van €250, €400 of €600, afhankelijk van de vluchtafstand, tenzij sprake is van overmacht. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Luchtvaartmaatschappijen hebben 3 jaar lang hun klanten massaal het bos ingestuurd omdat ze het niet eens waren met het Europese Hof. Het kabinet en de Europese Commissie lijken dat slechte gedrag nu te willen belonen en nemen daarmee een prikkel weg om op tijd te vliegen. Onacceptabel!'

Europees voorstel

Het voorstel van de Europese Commissie over vertragingscompensatie maakt deel uit van een bredere herziening van de passagiersrechten. In het voorstel staan bijvoorbeeld regels voor de verzorging van vertraagde passagiers, het kosteloos corrigeren van spelfouten en termijnen voor klachtafhandeling. De nieuwe regels, die nog kunnen wijzigen, gaan op zijn vroegst eind 2014 in.

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