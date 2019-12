Minister schiet mis bij #premiejagen

Nieuws|De actie #premiejagen over de te hoge premies zorgverzekeringen levert veel reacties van deelnemers op. Ook minister Schippers van VWS reageerde en noemde in een kamerdebat van 3 oktober het Consumentenbondonderzoek prutswerk en de eis tot lagere premies onverantwoord. Zij ging daarbij echter uit van foute veronderstellingen. Ondertussen ondertekenden al bijna 50.000 mensen de petitie om de premies voor 2014 fors te verlagen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'In een brief aan de minister gaven wij aan waar de uitgangspunten van de minister in het debat mank gaan. De minister reageerde daarop met nieuwe argumenten, die echter ook niet kloppen. Wij vonden dat we daarop wel moesten reageren. De minister gaat maar niet in op de kern van ons verhaal: zorgverzekeraars hebben geld dat is betaald door verzekerden opgepot en dit geld moet terug naar de verzekerden'.

De actie #premiejagen loopt nog en op de website www.consumentenbond.nl/premiejagen is het mogelijk de actie te steunen.

Zorgpremie 2014

DSW stelde als de eerste verzekeraar de premie voor 2014 vast. Achmea volgde met de aankondiging van een verlaging van 8% De premieverlaging bij beide verzekeraars is bijna gelijk, namelijk zo'n €90 per jaar. Achmea kondigde echter tegelijkertijd aan de premie voor de aanvullende verzekering wel te verhogen.

Verzekeraars kunnen volgens de Consumentenbond, vanwege hun hoge reserves en winst over 2012, de zorgpremie voor 2014 met gemiddeld €300 verlagen.