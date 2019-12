Rondvliegende autokinderstoeltjes in botsproef

Bij de aankoop van een autostoeltje is het belangrijk vooraf testresultaten te bekijken, zo wijst de test uit. Het stoeltje van Axkid is een regelrechte afrader waarbij de bevestigingspunten het kunnen begeven in de frontale botsing, waardoor zitje met kind en al naar voren vliegt. Van het merk Römer scoren twee zitjes onvoldoende. De een (Xtensafix) laat het afweten in de frontale botsing, terwijl de ander (Max-Fix) goed presteert, maar er helaas ongewenste stoffen in zijn aangetroffen. Dit laatste geldt ook voor een verder goed zitje van Cybex (de Aton 3). Het zitje voor de allerkleinsten van de Hema laat op veiligheid en gebruiksgemak steken vallen.

Productvergelijker

Gelukkig is er niet alleen maar slecht nieuws, Römer heeft ook een goedscorend zitje: Kidfix XP SICT. Cybex heeft bij de groep 1 Isofixzitjes (9-18 kg) een zitje - Juno 2-fix - dat het predicaat Beste uit de Test én Beste Koop krijgt. Door veranderende prijzen zijn er nog enkele nieuwe Beste Kopen te vinden in de productvergelijker van autostoeltjes, samen met alle andere uitgebreide testresultaten.



Lees hier meer over kinderstoeltjes