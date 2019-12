Stuntprijzen zijn vaak gebakken lucht

De Consumentenbond bezocht voor het onderzoek vier keer in een periode van zeven weken winkels van BCC, Blokker, Dixons/Paradigit, Expert, Kijkshop, Mediamarkt, My Com, Saturn en Scheer & Foppen. In totaal werden 18.000 verschillende soorten aanbiedingen vergeleken. Bij de 1300 van/voor-aanbiedingen werd bekeken of de van-prijs ook echt de prijs was direct voorafgaand aan de aanbieding. Scheer & Foppen in Nijmegen gaat bijvoorbeeld de fout in met een Panasonictelevisie. Eerst zegt het prijskaartje: Van €899 voor €679,94! Een week later is de van-prijs voor dezelfde televisie ineens €1079 en de aanbiedingsprijs €899. Alleen bij Expert staan bijna alle van-prijzen in de weken voorafgaand aan de aanbieding daadwerkelijk op de prijskaartjes.

Marketingtrucs

Andere marketingtrucs die de Consumentenbond tegenkwam zijn kreten als 'laatste exemplaar' of 'op=op', terwijl het betreffende product daarna nog weken in de winkel te koop is. Of winkels geven consumenten kassakorting of 'cashback' korting (via de fabrikant een deel van het aankoopbedrag terug) waardoor het product goedkoop lijkt, terwijl de Consumentenbond dezelfde producten goedkoper vond bij andere aanbieders.

Bij een geschil met een winkelier over de prijs van een product kunnen consumenten naar de geschillencommissie als de verkoper daar bij aangesloten is. Over misleidende reclame kunnen consumenten een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.