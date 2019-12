Banken verantwoordelijk bij storingen

Nieuws|De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) reageert voor de Consumentenbond veel te vrijblijvend op de recente technische problemen in het betalingsverkeer. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Banken leveren met elektronisch bankieren een vitaal onderdeel van de Nederlandse infrastructuur. Ze zijn er ook verantwoordelijk voor dat het werkt. Als je ziet dat er meer cyberaanvallen komen, dan moet je niet roepen 'dat is overmacht', maar de veiligheid van het internetbankieren vergroten.' De Consumentenbond pleit voor een wettelijke compensatieregeling bij storingen in het elektronisch betalen.

Op 15 april gaf de NVB aan niets te voelen voor een compensatieregeling. Banken zien cyberaanvallen als overmacht en zeggen al veel geld te investeren in het voorkomen van storingen en het afslaan van cyberaanvallen. De discussie moet echter niet gaan over de vraag 'doen de banken wel genoeg hun best om problemen te voorkomen?' maar over de vraag 'Wie is verantwoordelijk voor een storingsvrij betalingsverkeer?'. De Consumentenbond vindt dat deze verantwoordelijkheid bij de banken ligt. Een wettelijke compensatieregeling is daar een goede verankering van.

Energiesector

In de energiebranche is een compensatieregeling bij stroomstoringen al van kracht. Wanneer de stroom gedurende vier uur uitvalt, ontvangen klanten €35 ter compensatie. Dit bedrag ontvangen de getroffen consumenten ongeacht of zij persoonlijk zijn getroffen, en ook als de calamiteit buiten de invloed van de netbeheerder (graafwerkzaamheden, te laag vliegende helikopter) valt. Bij de telecomproviders wordt, na ingrijpen van de politiek, aan een vergelijkbare regeling bij storingen gewerkt.

