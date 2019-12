Betere voorwaarden bij vakantiebundels mobiel internet

Nieuws|Vanaf 1 juli 2013 laten alle providers de datalimiet van €60,50 aanstaan voor mobiel internetten in het buitenland, ook als consumenten een vakantiebundel aanschaffen. Dit blijkt uit een verkenning van de Consumentenbond. In 2012 bleek nog dat sommige providers de limiet uitzetten zodra mensen een bundel voor internet in het buitenland kochten.

Per 1 juli 2012 stelde de Europese Commissie een wereldwijde datalimiet in. Zodra consumenten die limiet bereiken (in 2013 €60,50), stopt de internetverbinding en deze werkt pas weer als consumenten daar zelf om vragen. Ook werden de tarieven voor mobiele telefonie binnen de Europese Unie (EU) stapsgewijs verlaagd tot 2014. Eurocommissaris Kroes (Digitale Agenda) en het Europees Parlement willen de roamingkosten binnen de Europese Unie vanaf 2015 helemaal afschaffen, waardoor de kosten voor mobiel bellen en internetten binnen en buiten Nederland gelijk worden. Dit is positief voor consumenten omdat ze dan binnen de EU niet meer te maken krijgen met plotseling hogere tarieven én omdat ze tegoeden van reguliere mobiele bundels binnen de hele EU kunnen gebruiken.

Valkuilen

Ondanks de nieuwe regels en tarieven voor mobiel bellen en internetten, zijn er nog altijd valkuilen waar consumenten rekening mee moeten houden. Zo vallen landen als Kroatië en Turkije buiten de EU en rekenen sommige providers daar tarieven die tot vijf keer zo hoog zijn als binnen de EU. Meer valkuilen staan in de Consumentengids van juli/augustus 2013.

Consumenten die toch onverwacht hoge rekeningen ontvangen, kunnen terecht op het meldpunt van de Consumentenbond.