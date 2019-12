Voorlopig onduidelijkheid voor gedupeerden buizenkartelzaak

Nieuws|Door het hoger beroep dat dient in de kartelzaak rondom beeldbuizen staat de aansprakelijkheid van de betrokken fabrikanten nog niet vast. Duidelijkheid over de vraag of gedupeerde consumenten in aanmerking komen voor een schadevergoeding valt daarom niet op korte termijn te verwachten. Wanneer het Hof van Justitie van de Europese Unie het beroep afwijst, gaat de Consumentenbond zich inzetten voor compensatie voor alle consumenten. Daarom is aanmelding door individuele benadeelden vooralsnog niet nodig.

Tot er meer duidelijk wordt, doen consumenten die mogelijk gedupeerd zijn er verstandig aan zoveel mogelijk bewijsstukken te verzamelen en te bewaren. Zoals documenten waaruit blijkt wanneer welk product (merk en typenummer) werd gekocht en welke prijs daarvoor werd betaald. De Consumentenbond heeft de betrokken fabrikanten al eerder opgeroepen tot schadeloosstelling over te gaan. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'we gaan door met het onderzoeken van de juridische mogelijkheden om die partijen aan te spreken. Het is tot onze spijt volgens de wet op dit moment (nog) niet mogelijk om collectieve schadevergoeding in geld via de rechter te vorderen. Op dit moment is het helaas nog een kwestie van afwachten en geduld uitoefenen'.

Megaboete

Op 5 december 2012 deelde de Europese Commissie na jarenlang onderzoek een mega-boete uit aan zeven beeldbuisproducenten. Grote concerns, zoals Philips, Samsung, LG Electronics, Technicolor, Toshiba, MTPD en Panasonic zouden bij het kartel betrokken zijn. Volgens de Commissie betaalden consumenten en bedrijven door deze verboden prijsafspraken jarenlang teveel voor hun kleurentelevisie of computerbeeldscherm. De verboden prijsafspraken werden gemaakt tussen 1996 en 2006. De genoemde producenten leverden aan bijna alle televisie- en computermerken waardoor het gaat om vrijwel alle toestellen gekocht tussen 1996 en 2006 met een beeldbuis.

