Beeldbuizenkartel moet consumentenschade vergoeden

Nieuws|Producenten die zich volgens de Europese Commissie schuldig hebben gemaakt aan verboden prijsafspraken in de beelbuizenmarkt, moeten de schade voor consumenten vergoeden. De Consumentenbond roept hiertoe op en beraadt zich op juridische stappen richting de betrokken overtreders. Het indienen van een vordering bij de rechter, gericht op een collectieve schadevergoeding in geld, is in Nederland helaas nog niet mogelijk.

Al jarenlang pleit de Consumentenbond voor een wetswijziging, waardoor het voor representatieve consumentenorganisaties mogelijk wordt zonodig via de rechter een collectieve schadevergoeding af te dwingen. De Tweede Kamer heeft, met het aannemen van de motie Dijkstra, een stap in de goede richting gezet. Het demissionaire kabinet liet echter weten een besluit over te laten aan het volgende kabinet, maar het nieuwe kabinet heeft zich over dit onderwerp nog niet uitgelaten. De Consumentenbond vindt dat het kabinet nu snel met wetgevingsvoorstellen moet komen.



Deze kartelzaak, maar ook andere gevallen van massaschade waarbij grote groepen consumenten gedupeerd worden door collectieve overtredingen van het consumentenrecht, tonen de noodzaak van wetgeving wederom aan. Het kabinet kan daarmee ook laten zien dat herstel van consumentenvertrouwen hoog in het vaandel staat. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is goed dat toezichthouders bestraffend optreden en aan dit soort praktijken een einde maken, maar daarmee hebben gedupeerde consumenten hun schade nog niet terug. En de drempels om die schade te verhalen zijn voor individuele consumenten te hoog'.

Monsterboete

Philips, Samsung, Technicolor, Panasonic, Toshiba, MTPD en LG Electronics hebben zich volgens de Europese Commissie schuldig gemaakt aan verboden prijsafspraken over onderdelen van televisies en computers. De elektronicaconcerns krijgen van de Europese Commissie hiervoor een monsterboete opgelegd van van in totaal 1,47 miljard euro. Het Nederlandse Philips bestempelde de boete als 'disproportioneel en ongerechtvaardigd' en gaat in hoger beroep.

