Cadeaubox.nl failliet

Gepubliceerd op:17 mei 2013
Gedupeerden kunnen hun vordering indienen via de website van de curator, maar consumenten kunnen beter geen hooggespannen verwachtingen hebben over teruggave van gemaakte kosten. Bij een faillissement staan zij veelal helemaal achteraan in de lijn van schuldeisers. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is nog niet duidelijk welke bedrijven de bon nog (gedeeltelijk) accepteren. Het is ook geen verplichting, omdat bedrijven deze tegemoetkoming zelf moeten betalen.'
Sinds begin mei 2013 kreeg de Consumentenbond via zijn klachtenplatform opeens veel klachten van consumenten die de bonnen niet meer inkonden leveren bij deelnemende winkels of bedrijven. Deze weigerden de bon omdat zij deze niet meer vergoed kregen van Cadeaubox.nl. Naar schatting van de curator zijn er ruim 20.000 consumenten en 1600 bedrijven gedupeerd door dit faillissement.
Update 10 juni 2013 De volgende bedrijven hebben bij de Consumentenbond gemeld de Cadeauboxbon onder hun voorwaarden (deels) te accepteren:
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Nieuwsbericht faillissement Weekendcompany.nl