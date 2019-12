Cadeaubox.nl failliet

Nieuws|Cadeaubonnenbedrijf Cadeaubox.nl is failliet. Sommige bedrijven schijnen als tegemoetkoming van gedupeerden de cadeaubox nog deels of als kortingsbon te accepteren. De Consumentenbond vraagt deze bedrijven zich te melden via meldpunt@consumentenbond.nl. De Consumentenbond zal op zijn website een overzicht publiceren van de bedrijven die consumenten tegemoet komen en hun aanbieding.

Gedupeerden kunnen hun vordering indienen via de website van de curator, maar consumenten kunnen beter geen hooggespannen verwachtingen hebben over teruggave van gemaakte kosten. Bij een faillissement staan zij veelal helemaal achteraan in de lijn van schuldeisers. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is nog niet duidelijk welke bedrijven de bon nog (gedeeltelijk) accepteren. Het is ook geen verplichting, omdat bedrijven deze tegemoetkoming zelf moeten betalen.'

Gedupeerden

Sinds begin mei 2013 kreeg de Consumentenbond via zijn klachtenplatform Klachtenkompas.nl opeens veel klachten van consumenten die de bonnen niet meer inkonden leveren bij deelnemende winkels of bedrijven. Deze weigerden de bon omdat zij deze niet meer vergoed kregen van Cadeaubox.nl. Naar schatting van de curator zijn er ruim 20.000 consumenten en 1600 bedrijven gedupeerd door dit faillissement.

Update 10 juni 2013 De volgende bedrijven hebben bij de Consumentenbond gemeld de Cadeauboxbon onder hun voorwaarden (deels) te accepteren:

Wildthout Hotel & Restaurant in Ommen geeft de gehele maand juli ter inlevering van een Cadeauboxbon voor €35 per persoon een driegangendiner, overnachting en een ontbijt (op basis van beschikbaarheid, minimaal 2 personen, reservering of meer informatie via 0529-451592 of info@wildthout.nl, geef duidelijk bij reservering aan dat het om de 'cadeauboxactie' gaat).

Bij reiswebsite www.prijsvrij.nl kan een Cadeauboxbon tot een bedrag van €40 besteed worden. De waarde van de bon wordt achteraf met de reissom verrekend, neem hiervoor contact op met www.prijsvrij.nl

Stormparapluwebsite www.senzumbrellas.com geeft bij inlevering van een Cadeauboxbon 30% korting op stormparaplu's.

Beautysalons Beautiek Eindhoven, Beauty Center Cosme en Salon Lommerbergen (zie www.beautiek.nl) geven bij inlevering van een Cadeauboxbon 25% korting op behandelingen naar keuze.

Fotostudio www.dnf-style.com biedt iedereen met een cadeauboxbon een gratis fotoshoot aan, let op, er moet dan wel tegen betaling een (klein) pakket foto's worden afgenomen, informeer op info@dnf-style.com.\

Meer informatie

