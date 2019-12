Curator contacteert gedupeerden Weekendcompany.nl

Nieuws|De rechtbank van Arnhem heeft gisteren het faillissement van Weekendcompany.nl uitgesproken. Consumenten met een boeking bij de organisatie hoeven zich niet bij de curator te melden. Uit de administratie weet de curator welke consumenten dit betreft en hij neemt over de gevolgen contact met de gedupeerden op. Het is nog niet duidelijk of er een bedrijf is dat Weekendcompany.nl wil overnemen. Zonder duidelijkheid hierover, zijn er geen hooggespannen verwachtingen over compensatie of terugbetaling.

Weekendcompany.nl (het bedrijf verkocht ook reizen via onder meer Cheap.nl, Duitsland.nl en Belgie.nl) vroeg vorige week faillissement aan. Het faillissement een maand eerder van Cadeaubox.nl, dat onderdeel was van het bedrijf, heeft Weekendcompany.nl mede de das om gedaan. Op de website van de Consumentenbond maakten veel consumenten hun ergernis kenbaar over de doorlopende reisverkoop van Weekendcompany.nl in de week van het faillissement.

Sommige hotels of attractieparken bieden gedupeerde consumenten die de reis al betaald hebben een tegemoetkoming of korting, maar dit is geen verplichting. Consumenten met een betaalde reis kunnen het hotel of park waar zij geboekt hebben benaderen om te vragen naar de mogelijkheden.

Faillissement

Consumenten staan bij een faillissement meestal achteraan de rij van schuldeisers. De kans is dan ook klein dat zij eventuele betalingen terugkrijgen. De 'checklist en tips' van de Consumentenbond geeft informatie over de gevolgen voor consumenten bij een faillissement.

Meer informatie

