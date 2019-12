Cadeaukaarthouders Free Record Shop krijgen korting

Nieuws|Consumenten kunnen hun Free Record Shop (FRS) cadeaukaart inwisselen voor kortingsbonnen met een totale waarde van €50. De cadeaukaarten zelf zijn niet meer geldig. Consumenten konden de cadeaukaart na het faillissement van FRS in mei 2013 niet meer gebruiken. De Consumentenbond had bij de curator en de nieuwe eigenaar aangedrongen op een klantvriendelijke oplossing voor de gedupeerden.

Kort na het faillissement maakte FRS een doorstart. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Juridisch gezien hoefde de nieuwe eigenaar van Free Record Shop de cadeaukaarthouders niets te bieden. We zijn daarom tevreden met deze oplossing.' Bij inlevering van een cadeaukaart bij een filiaal van de Free Record Shop ontvangen consumenten de kortingsbonnen ter waarde van €50, ongeacht het bedrag dat op de cadeaukaart staat. De kortingsbonnen zijn alleen in te wisselen bij Nederlandse vestigingen van FRS.

Curator

Als een bedrijf failliet gaat, betekent het dat het niet genoeg geld meer heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Consumenten die nog een geldvordering hebben op het failliete bedrijf, sluiten meestal achteraan aan in de rij bij de curator, die het faillissement afhandelt. Cadeaukaarthouders van FRS kunnen in plaats van de kortingsbonnen, nog steeds kiezen voor de weg naar de curator. Maar de kans dat zij geld terugkrijgen is minimaal.

