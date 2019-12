Oproep: Houd belangen cadeaukaarthouders Free Record Shop in het oog

Nieuws|Bij gesprekken over een eventuele doorstart van het failliete Free Record Shop (FRS) moeten ook de belangen van de houders van de FRS-cadeaukaart in het oog worden gehouden. Die oproep doet de Consumentenbond aan de curatoren en de partijen die betrokken zijn bij een mogelijke doorstart. Consumenten die de uitkomst van die gesprekken niet af willen wachten, kunnen proberen hun cadeaukaart in België in te wisselen. Hier is FRS niet failliet en het lijkt er op dat de cadeaukaart uit Nederland daar wordt geaccepteerd.

Op 28 mei 2013 ging de Nederlandse Free Record Shop failliet, waarna consumenten - die nog een FRS-cadeaukaart hebben - deze niet meer in bleken te kunnen wisselen. De Consumentenbond heeft daarop contact gezocht met de curator. Deze heeft laten weten met een aantal partijen in gesprek te zijn over een doorstart. De Consumentenbond hoopt - zowel voor de werknemers van FRS als voor de door het faillissement gedupeerde consumenten - dat deze gesprekken slagen en dat consumenten hun cadeaukaart na een doorstart alsnog kunnen gebruiken.

Rechten bij faillissement

Als een bedrijf failliet gaat, heeft het niet genoeg geld meer om aan zijn verplichtingen te voldoen. Bij een faillissement staan consumenten meestal achteraan in de rij van schuldeisers. Het kan gebeuren dat het failliete bedrijf een doorstart maakt. De onderneming die het failliete bedrijf overneemt kan besluiten om ook de verplichtingen die het failliete bedrijf had ten opzichte van consumenten over te nemen, maar hoeft dit niet te doen.



Lees meer over faillissementen in het bij Juridisch Advies.

UPDATE:

"Onlangs werd bekend dat Free Record Shop in Nederland een beperkte doorstart maakt. 47 winkels blijven open. De Consumentenbond heeft naar aanleiding van de doorstart contact opgenomen met de nieuwe directie van het bedrijf, met het verzoek aan te geven of zij bereid is een oplossing te bieden voor de cadeaukaarthouders. De nieuwe directie heeft aangekondigd binnen afzienbare termijn op dit verzoek terug te komen".