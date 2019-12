Concrete toezeggingen in debat voedselfraude

Nieuws|In het Tweede Kamerdebat op 14 maart 2013 hebben minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Dijksma (EZ) een aantal concrete toezeggingen gedaan om voedselfraude aan te pakken. De gedane toezeggingen komen grotendeels overeen met de zeven maatregelen die de Consumentenbond voorstelde aan de vooravond van het debat. De Consumentenbond is blij dat de onderwerpen voedselfraude, misleiding, gesjoemel en voedselveiligheid nu hoog op de politieke agenda staan.

Er is door de bewindslieden toegezegd dat ze zoeken naar budget om de bezuinigingen op de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deels terug te draaien. Daarnaast komen er fors hogere boetes voor overtreding van de Warenwet. Overtreders komen op een zwarte lijst, in elk geval in Nederland maar liefst uitgebreid tot de Europese Unie. Er komt een plan voor kortere voedselketens en meer transparantie en hoe er duidelijker op de etiketten komt te staan waar het product nu eigenlijk echt vandaan komt.

Te vrijblijvend

Staatssecretaris Dijksma stelde in het debat meerdere malen dat supermarkten en fabrikanten ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De Consumentenbond vindt dit te vrijblijvend en dringt aan op duidelijke afspraken en een meldplicht voor supermarkten en fabrikanten die gesjoemel constateren. De communicatie richting consumenten kan ook veel beter. De Consumentenbond wacht daarvoor niet de voorstellen vanuit de aangekondigde Taskforce af en komt hiervoor zelf met voorstellen.

