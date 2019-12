Zeven maatregelen tegen voedselfraude

De maatregelen van de Consumentenbond:

Verbeter de communicatie richting consumenten Zorg voor een sterke NVWA en draai de desastreuze bezuinigingen op de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) met onmiddellijke ingang terug Zorg voor afschrikwekkende boetes Noem overtreders bij naam en zet ze op een zwarte lijst Laat supermarkten en fabrikanten verplicht controleren op echtheid van producten en voer een meldplicht in voor supermarkten en fabrikanten die gesjoemel constateren Zorg voor transparantere en kortere voedselketens Verplicht de etikettering van land van herkomst op alle vlees, pluimvee en visproducten

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het vertrouwen van consumenten in hun voedsel krijgt steeds weer een gigantische knauw. Wij trekken keer op keer aan de bel, maar de overheid vindt bezuinigen op de NVWA belangrijker. De NVWA is nu een tandeloze tijger die nauwelijks communiceert richting consumenten. Het kan niet zo zijn dat consumenten uit de media moeten vernemen dat er onregelmatigheden zijn geconstateerd en dat er producten uit de schappen zijn gehaald, maar dat daar op de website van de NVWA niets of pas veel later wat over terug te vinden is.'

Naast de grote schandalen van de afgelopen jaren signaleerde de Consumentenbond de afgelopen decennia in zijn tests ook veelvuldig gesjoemel met voedsel en etiketten. Zo bleek dat er (zonder vermelding) water is toegevoegd aan kipfilet, ham, zalm en paling. Onderzoek uit 2011 liet zien dat fabrikanten stukken vlees aan elkaar plakten zonder op het etiket te vermelden dat het om plakvlees gaat. Naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten heeft de Consumentenbond steeds aangedrongen op scherper toezicht.

Taskforce te beperkt

Woensdag 6 maart werd bekend dat de vleessector en de supermarkten samen met staatssecretaris Dijksma en minister Schippers een taskforce hebben opgericht over voedselvertrouwen. Het feit dat dit een initiatief is van of samen met de lobbyorganisaties uit de vleessector baart de Consumentenbond zorgen. De overheid en de NVWA moeten hier het voortouw in nemen en duidelijke regels aan het bedrijfsleven stellen. Bovendien beperkt de taskforce zich tot de vleessector, terwijl ook in andere sectoren, bijvoorbeeld de pluimvee en de eiersector, schandalen zijn geweest en ook in de vissector vaak gesjoemeld wordt. De controles in de zuivelsector zijn onder de maat en de diervoedersector zorgt in zowel de vleessector als de zuivelsector regelmatig voor problemen.

