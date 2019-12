De roe voor speelgoedwinkels

Nieuws|De online van/voor-speelgoedaanbiedingen van Blokker, Bol.com, Intertoys, ToysXL en Wehkamp zijn meestal nep. Vaak is de 'voor'-prijs van november dezelfde prijs als in juli van dit jaar en soms is de 'aanbieding' zelfs duurder. Met dit soort nepaanbiedingen worden consumenten in de maling genomen. Daarom stuurt de Consumentenbond de stoute bedrijven een surprise met de roe en een Sinterklaasgedicht. Alleen de V&D krijgt lekkers, want zij zijn zoet geweest.

Begin november 2013 bekeek de Consumentenbond 75 prijzen van populair speelgoed waarvan in juli 2013 ook de prijzen zijn onderzocht. Een Legotrein van Intertoys van €124,99 voor €114,99 is wellicht aantrekkelijk, maar in juli 2013 kostte dezelfde trein bij Intertoys €99,99. Dit soort nepaanbiedingen trof de Consumentenbond vaker aan. De 'Lego City kustwachthelikopter' kostte bij Wehkamp deze zomer €17,99 en in de aanbieding deed Wehkamp alsof het speelgoed flink was afgeprijsd was van 29,99 voor €22,99. Het warenhuis V&D heeft weliswaar minder speelgoedaanbiedingen dan de andere bedrijven, maar ze kloppen wel.

V&D krijgt lekkers, de rest de roe

De aanbiedingen in folders en 'speelgoedboeken' van Bart Smit, Intertoys en Blokker zijn ook bekeken. Bij Intertoys bleken 17 van de 20 onderzochte aanbiedingen onterecht, bij de andere twee was dit het geval bij 7 (Bart Smit) en 8 (Blokker) van de 10 aanbiedingen. Om Bart Smit, Blokker, Bol.com, Intertoys, ToysXL en Wehkamp duidelijk te maken dat zij moeten stoppen met nepaanbiedingen stuurt de Consumentenbond maandag 18 november de bedrijven een roe en een waarschuwing van Sinterklaas. De V&D krijgt een mooi gedicht en een surprise vol zoetigheid. Meer informatie over de actie en het onderzoek staat op de website van Stop prijsmisleiding.

Ook een rare aanbieding ontdekt? Meld het op ons meldpunt Misprijzen