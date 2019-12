Duidelijkheid over zorg in het buitenland nodig

Nieuws|Het kan soms weken duren voordat een verzekerde hoort of de zorgverzekeraar akkoord is met een behandeling in het buitenland. Sommige consumenten nemen de gok en laten zich behandelen voordat er groen licht is. De Consumentenbond wil dat zorgverzekeraars een maximale termijn stellen voor de afhandeling van een aanvraag voor zorg in het buitenland. Dan kunnen consumenten een weloverwogen keuze voor hun behandeling maken en niet na de ingreep voor financiële verrassingen komen te staan.

Zorgverzekeraars vergoeden nooit experimentele zorg in het buitenland. Bij andere vormen van zorg is meestal een aanzienlijk deel van de behandeling voor eigen rekening; hoeveel hangt af van het type zorgverzekering. Maar liefst 1 op de 6 zaken die de Geschillencommissie Zorg (SKGZ) behandelt, gaat over problemen met vergoeding van zorg over de grens. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Consumenten die zorg in het buitenland willen, moeten de vrijheid hebben om die keuze te maken. Het is belangrijk om daarbij goed stil te staan bij de (financiële) consequenties en afspraken met de zorgverzekeraar te maken over de vergoedingen en deze schriftelijk vast te leggen.'

Vergoedingen

Een vrije-keuzepolis (restitutie) vergoedt 100% van het bedrag dat de behandeling in Nederland zou hebben gekost. Als een internationaal erkende behandeling in Nederland (nog) niet beschikbaar is, hebben consumenten recht op volledige vergoeding van die behandeling in een ander land binnen de Europese Unie. Ook bij onaanvaardbare wachttijden in Nederland kan een behandeling, na overleg met de zorgverzekeraar, in het buitenland uitgevoerd worden. Consumenten die voor een behandeling naar het buitenland willen, kunnen zich ook laten informeren via het College voor Zorgverzekeringen.

Lees ook: