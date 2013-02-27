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Starters betalen zich blauw aan 'Blok-hypotheek'

Nieuws
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Voor starters biedt de nieuwe duo-hypotheek van minister Blok (Wonen) een verleidelijk maar ongunstig alternatief voor de annuïteitenhypotheek. De Consumentenbond vergeleek de hypotheekconstructies en concludeert dat starters zich uiteindelijk blauw betalen aan de nieuwe 'Blok-hypotheek'. De duo-hypotheek kent lage maandlasten, maar na 30 jaar is een duo-hypotheek van twee ton nominaal ruim €50.000 duurder dan een annuïteitenhypotheek van hetzelfde bedrag.

Gepubliceerd op:27 februari 2013

Een rekenvoorbeeld laat zien dat de maandlasten bij een duo-hypotheek jarenlang lager zijn dan bij een annuïteitenhypotheek. Maar aan het eind van de rit houdt de woningbezitter een schuld over waarover maandelijks rente moet worden betaald. De hoogte van deze rente is nog niet duidelijk, maar de Consumentenbond is voor deze berekening uitgegaan van een lage rente. Wordt de rente hoger, dan is de duo-hypotheek nog veel duurder. Wie kiest voor de lage maandlasten in het begin, betaalt daar later een hoge prijs voor.

De annuïteitenhypotheek is gunstiger. De maandlasten zijn hoger, maar na 30 jaar is de hypotheekschuld geheel afgelost. De jaren daarna lopen de kosten niet verder op.

Inflatie

Wanneer de berekeningen worden gecorrigeerd voor inflatie, is de duo-hypotheek nog steeds duurder dan de annuïteitenhypotheek. Het verschil bedraagt bij een geldontwaarding van 2% bijna €20.000 na 30 jaar.

Meer informatie:

Vergelijking hypotheekvormen