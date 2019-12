Europese Commissie geeft goed voorbeeld met betere toegang tot rechter

Nieuws|De Europese Commissie (EC) wil het makkelijker en goedkoper maken om naar de rechter te stappen bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter. De Consumentenbond juicht het plan om het recht toegankelijker te maken voor consumenten toe en is vooral positief over de voorstellen om de hoogte van de griffierechten te beperken en lidstaten te verplichten om consumenten rechtshulp te bieden bij het invullen van de procedurele formulieren.

De EC wil verder dat consumenten met een simpel formulier claims tot €10.000 bij de rechter kunnen indienen, bij een conflict met een in een ander land gevestigde ondernemer. Nu kunnen consumenten alleen bij vorderingen tot €2000 van deze Europese “small claims procedure” gebruik maken.



De Europese plannen hebben geen betrekking op geschillen die zich binnen de landsgrenzen afspelen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: “Het is stuitend om te zien dat een simpele goedkope rechtsgang in Nederland alleen maar wordt bemoeilijkt, terwijl dit op Europees niveau wel kan worden geregeld.”

De Consumentenbond verzet zich fel tegen de bezuinigingsplannen van Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) om consumenten- en huurgeschillen uit te sluiten van gefinancierde rechtsbijstand. Volgens de Consumentenbond zijn die plannen in strijd met de Grondwet en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.



