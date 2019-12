Inschrijving eerste Zorgpolis Veiling van start

Nieuws|Met een Zorgpolis Veiling op dinsdag 26 november 2013 wil de Consumentenbond consumenten een nieuwe manier bieden om te besparen op hun zorgpremie voor 2014. De Consumentenbond organiseert deze veiling voor consumenten die een goede zorgverzekering willen voor een lage prijs, maar niet veel tijd willen besteden aan het uitzoeken hiervan. Alle consumenten in Nederland kunnen zich vrijblijvend en gratis voor deze Zorgpolis Veiling inschrijven via www.consumentenbond.nl/zorgpolisveiling.

Zorgverzekeraars kunnen tijdens de Zorgpolis Veiling een zo laag mogelijke prijs bieden voor 4 pakketten die variëren van een basisverzekering tot een uitgebreide dekking. De zorgverzekeraars die voldoen aan de kwaliteitskenmerken (een oordeel voor de polisvoorwaarden, service van de verzekeraar en duidelijkheid over inkoop) van de Consumentenbond, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de veiling. Bij de veiling beantwoorden consumenten een aantal vragen over hun zorgwensen om zo te kijken (of een pakket en) welke voor hen het meest geschikt is. Na afloop van de veiling krijgen consumenten een aanbod toegestuurd en voor consumenten die gebruik maken van dat aanbod, regelt de Consumentenbond de overstap.

Zorgvergelijker en Zorgpolis Veiling

De Consumentenbond startte in 2011 de Zorgvergelijker waarmee jaarlijks duizenden consumenten zich oriënteren op een nieuwe zorgverzekering. In de Zorgvergelijker kunnen consumenten al hun persoonlijke wensen voor een zorgverzekering uitgebreid invullen. Voor consumenten die niet zelf willen uitzoeken of de zorgverzekering goedkoper kan, biedt de Zorgpolis Veiling uitkomst. De 4 aangeboden pakketten zijn samengesteld op basis van de meest gekozen zorgverzekeringswensen van consumenten, zoals bekend uit de Zorgvergelijker.