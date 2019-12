Veel klachten over Laboratoires Rochelle

Nieuws|Er komen bij de Consumentenbond en op klachtenkompas.nl opvallend veel klachten binnen over het bedrijf Laboratoires Rochelle. Het bedrijf verkoopt via proefpakketten de afslankpillen Natrudyn Bio Forte. Volgens de Consumentenbond is het op de website van Laboratoires Rochelle onduidelijk dat er vervolgzendingen komen waarvoor het geld van de rekening afschrijft, zowel bij een proefzending als na een gewone bestelling. De Consumentenbond adviseert consumenten die niet van vervolgzendingen gediend zijn, de afgeschreven bedragen direct te storneren en heeft Laboratoires Rochelle om een reactie op de problemen gevraagd.

Bij de bestelling van het proefpakketje staat alleen achter een klein linkje verstopt dat er vervolgzendingen komen, bij een gewone bestelling staat dit zelfs helemaal niet. Consumenten klagen erover dat zij, nadat ze voor €4,99 een proefpakketje bestelden, ook automatisch vervolgzendingen van €59,95 per keer kregen. De kosten voor de vervolgzending had Laboratoires Rochelle al automatisch afgeschreven. De vervolgzending mag volgens de informatie van Laboratoires Rochelle kosteloos, binnen zeven dagen, worden teruggestuurd. Verschillende klagers melden echter dat Laboratoires Rochelle dan vervolgens zegt niets ontvangen te hebben. Ook de opzeggingen van vervolgzendingen schijnen Laboratoires Rochelle geregeld niet te bereiken. Tevens geven klagers aan dat het bedrijf slecht telefonisch bereikbaar is en een duur informatienummer heeft.

Storneren

Consumenten die geen vervolgzendingen willen kunnen de afgeschreven bedragen storneren. Binnen 56 dagen kunnen consumenten dat zelf doen via internetbankieren, daarna kan dit tot 13 maanden na afschrijving via de bank met een MOI-procedure (Melding Onrechtmatige Incasso). Volgens de wet mogen consumenten een 'ongevraagde toezending' houden, maar bij stornering is het verstandig de toegestuurde pillen toch retour te sturen. Dat kan, zoals Laboratoires Rochelle zelf aangeeft bij de vervolgverzending, zonder verzendkosten.

Lees meer: