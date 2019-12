Laboratoires Rochelle stuurt nepdagvaardingen

De handelwijze van Laboratoires Rochelle is naar de mening van de Consumentenbond valsheid in geschrifte te noemen. In de dagvaarding staat dat die door advocatenkantoor Steinhardt op de Keizersgracht 830 in Amsterdam is verstuurd. De Keizersgracht loopt echter maar tot nummer 826. Het is een niet-bestaand advocatenkantoor, gevestigd op een niet-bestaand adres. Ook de Rechtbank in Amsterdam, waar de zaak volgens alle 'dagvaardingen' die de Consumentenbond tot nu toe heeft gezien, op 18 juni zou moeten dienen, weet van niets.

Proefzendingen

Laboratoires Rochelle verkocht via proefpakketten afslankpillen, maar gaf daarbij niet duidelijk aan dat er vervolgzendingen zouden komen waarvoor het geld via incasso werd afgeschreven. Consumenten bij wie op deze wijze onrechtmatig is afgeschreven kunnen de afgeschreven bedragen storneren. Binnen 56 dagen kunnen consumenten dat zelf doen via internetbankieren, daarna kan dit tot 13 maanden na afschrijving via de bank met een MOI-procedure (Melding Onrechtmatige Incasso).

