Luchtvaartmaatschappijen vertragen compensatie passagiers

Nieuws|Maar liefst 95% van alle verzoeken voor compensatie na een vertraging of annulering wordt door luchtvaartmaatschappijen in eerste instantie afgewezen. Consumenten moeten een lange adem hebben en vaak een (betaalde) bemiddelaar inschakelen om hun geld te krijgen. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond voor de Reisgids van november 2013.

Ruim een kwart van de 1900 leden van het Consumentenbondpanel had in de afgelopen 3 jaar te maken met vluchtvertraging. Van de mensen die recht hadden op compensatie, dienden 42% een compensatieverzoek in. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De manier waarop luchtvaartmaatschappijen met de klachten omgingen, is schokkend. Bij slechts 20% honoreerde de luchtvaartmaatschappij uiteindelijk de claim, maar wel pas na heel lang duwen en trekken en het inschakelen van een bemiddelingsbedrijf zoals EUclaim. Volgens ons panel laat vooral Transavia een "see-you-in-court-houding" zien, waarmee ze consumenten afschrikt. Ryanair geeft in veel gevallen helemaal niet thuis.'

Des te wranger is het dat Ryanair sinds de invoering van de compensatieregeling een toeslag van €2,50 rekent op de ticketprijs.

Geen beloning

'Overmacht wegens technisch mankement' is de meest genoemde reden voor vertraging. Voor het Europese Hof is dit echter zelden een geldig argument. In een voorstel voor een nieuwe luchtvaartverordening oppert de Europese Commissie (EC) het recht op compensatie bij een vertraging van 3 uur op te rekken naar minimaal 5 uur op korte vluchten en zelfs 12 uur op lange vluchten.

De Consumentenbond wijst deze aanpassingen resoluut af. Bart Combée: 'De luchtvaartsector moet natuurlijk niet beloond worden voor het jarenlang traineren van passagiersrechten. Het wordt tijd dat de sector zijn klanten serieus neemt.'

Meer informatie: Vlucht Claim Service.