Minister zegt concrete normen en monitoring zoutreductie in levensmiddelen toe

Nieuws|Minister Schippers erkende donderdag 30 mei in het Algemeen Overleg Preventie met de Tweede Kamer dat een snellere en betere doorvoering van zoutreductie in levensmiddelen noodzakelijk is. De Consumentenbond, de Hartstichting en de Nierstichting drongen eerder met klem aan op wettelijke maatregelen, omdat zelfregulering door fabrikanten de afgelopen zes jaar niet effectief is gebleken. Zoutreductie is nodig om hart- en vaatziekten en nierschade te voorkomen. De minister gaat over tot het invoeren van een platform om concrete normen voor zoutgehalten per productgroep vast te stellen. Ook heeft zij toegezegd de daadwerkelijke zoutreductie per productgroep en producent te monitoren en openbaar te maken. Zo wordt dus zichtbaar welke fabrikant wel en welke niet aan zoutreductie doet.

Bijna alle politieke partijen drongen tijdens het debat aan op concrete, heldere afspraken en doelstellingen. Bart Combée, directeur Consumentenbond:`Wetgeving was wat ons betreft beter geweest, maar als de minister daar nu niet toe wil overgaan, zijn onafhankelijke en ambitieuze normen, gekoppeld aan een strak tijdspad, cruciaal om daadwerkelijk stappen te maken en te komen tot substantiële zoutreductie in levensmiddelen. Andere landen laten zien dat stapsgewijze reductie van zout op basis van normen succesvol is.'

Zoutreductie voorkomt ziekte en overlijden

Er is een grote relatie tussen het gebruik van zout en het ontstaan van hart- en vaatziekten en nierschade. Zoutreductie voorkomt ziekte, onnodig overlijden en hoge zorgkosten. Het is een zeer effectieve maatregel om een enorme gezondheidswinst te behalen: zoutreductie van 9 naar 6 gram per dag kan jaarlijks 2.200 doden schelen. Meer dan 85% van de Nederlanders consumeert meer zout dan de door de Gezondheidsraad aanbevolen hoeveelheid van maximaal 6 gram per dag. Slechts 20% van de zoutconsumptie voegen consumenten zelf toe aan hun voeding. De overige 80% zit in alledaagse producten als vleeswaren, zuivel, brood, kant-en-klare sauzen en soepen. Voor consumenten is het advies van 6 gram per dag dan ook een belangrijk, maar op dit moment onuitvoerbaar advies. Op korte termijn concrete, ambitieuze en onafhankelijke normen stellen en de resultaten hierop monitoren is noodzakelijk.



Bekijk de video van het zoutontbijt waar de Consumentenbond, de Hartstichting en de Nierstichting Kamerleden opriepen om de minister aan haar zoutbelofte te houden.

Bart Combée (directeur Consumentenbond), Tom Oostrom (directeur Nierstichting en Floris Italianer (directeur Hartstichting) wijzen Kamerleden, minister en voedingsindustrie op gebroken beloftes tijdens 'Zoutontbijt' voorafgaand aan het Algemeen Overleg Preventie.