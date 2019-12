Oproep aan Tweede Kamer: houd minister Schippers aan zoutbelofte!

Nieuws|Donderdag 30 mei staat het terugbrengen van zoutgehaltes in voedingsmiddelen opnieuw op de agenda van de Tweede Kamer in het Algemeen Overleg Preventie. Er is een grote relatie tussen het gebruik van zout en het ontstaan van chronische ziekten. De Consumentenbond, de Hartstichting en de Nierstichting roepen de Tweede Kamer dan ook op minister Schippers van Volksgezondheid aan haar belofte te houden om over te gaan tot wetgeving. Dit is noodzakelijk omdat levensmiddelenfabrikanten zelf onvoldoende doen aan zoutreductie.

Uit een rapport van het RIVM blijkt dat de dagelijkse hoeveelheid zout die consumenten via levensmiddelen binnenkrijgen in 2012 met slechts 3% afnam ten opzichte van 2011. Ook in de jaren daarvoor was er geen sprake van verlaging. De 3% verlaging is bijna geheel te danken aan de broodsector; de enige sector waar wettelijke afspraken zijn gemaakt over zoutreductie. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wij zijn zeer teleurgesteld dat minister Schippers geen actie onderneemt. Vorig jaar dreigde zij met wettelijke maatregelen als de industrie niet binnen een jaar zelf grote stappen in zoutreductie zou zetten. En nu, een jaar later, is de zoutreductie minimaal en voegt zij de daad niet bij het woord.'

Zoutconsumptie

Meer dan 85% van de Nederlanders consumeert meer zout dan de door de Gezondheidsraad aanbevolen hoeveelheid van maximaal 6 gram per dag. Slechts 20% van de zoutconsumptie voegen consumenten zelf toe aan hun voeding. De overige 80% zit in alledaagse producten als vleeswaren, zuivel, brood, kant en klare sauzen en soepen. Voor consumenten is het advies van 6 gram per dag dan ook een belangrijk, maar onuitvoerbaar advies.

Hart- en vaatziekten

Floris Italianer, directeur Hartstichting: 'Overmatige zoutconsumptie leidt tot coronaire hartziekten, hartfalen, beroertes en nierschade. Zoutreductie is een zeer effectieve maatregel om een enorme gezondheidswinst te behalen: zoutreductie van 9 naar 6 gram per dag kan jaarlijks 2.200 doden schelen.'

Nierschade

Tom Oostrom, directeur Nierstichting: 'De voedingsmiddelenindustrie in Nederland beloofde zoutreductie maar dit is alleen gelukt bij brood. Terwijl bij iedere gram minder zout per dag jaarlijks ongeveer 60 patiënten minder het stadium van nierschade bereiken waarop transplantatie of dialyse noodzakelijk is. Dialyse kost per persoon jaarlijks €90.000 en er is een groot tekort aan donornieren.'

Maatregelen

De Consumentenbond, de Hartstichting en de Nierstichting willen een aantal maatregelen om te zorgen dat Nederlanders stapsgewijs minder zout gebruiken:

Een sturende rol van de overheid die leidt tot een stapsgewijze vermindering van zout in bewerkte voedingsproducten. Hier is wetgeving voor nodig met concrete normen voor het maximale zoutgehalte per productgroep.

Openbaarmaking van de zoutreductie per product op het niveau van de producent.

Lange termijn commitment van overheid en voedingsmiddelenindustrie om zich in te spannen voor een zoutreductie van minimaal 40% binnen 10 jaar.

Smoezen

De levensmiddelenindustrie heeft al jaren een scala aan argumenten waarom het zout in levensmiddelen niet terug gebracht wordt. "Consumenten accepteren minder zoute producten niet", "Zoutverlaging kan niet zomaar bij elk product" en "Zout is nodig voor de voedselveiligheid of de smaak" zijn enkele van deze smoezen. Recent onderzoek van de Wageningen Universiteit toont echter aan dat brood dat 50% minder zout bevat, net zo graag wordt gegeten als 'normaal' brood. Onderzoek van de Consumentenbond laat zien dat er tussen soortgelijke producten enorme verschillen in zoutgehalte zitten. Ook voor het verlengen van de houdbaarheid zijn er alternatieven en voor de smaak is zout niet nodig. Het verdoezelt vaak juist de slechte smaak van producten en minder zout went snel (binnen 6 weken).

Om het pleidooi voor wetgeving kracht bij te zetten, organiseren de Consumentenbond, de Hartstichting en de Nierstichting donderdag 30 mei een 'zout' ontbijt op het Plein in Den Haag voor Tweede Kamerleden.

