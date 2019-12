Zoutreductie moet wettelijk geregeld worden

Nieuws|De door de vleeswarensector aangekondigde zoutreductie is een stap in de goede richting, maar het zet meer zoden aan de dijk als dit wettelijk wordt geregeld voor álle sectoren. Dat vinden de Consumentenbond, de Hartstichting en de Nierstichting. Alleen op die manier kunnen consumenten er op vertrouwen dat het zoutgehalte in levensmiddelen structureel omlaag gaat.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Zoutreductie staat donderdag 30 mei op de agenda van de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Preventie. Elke keer komt, en steeds vlak voordat dit onderwerp ergens op de agenda staat, de levensmiddelenindustrie met nieuwe beloftes, waar vervolgens niets van terecht komt. Zelfregulering werkt niet in de praktijk. Wij pleiten voor wetgeving, zodat er afspraken en concrete doelstellingen worden geformuleerd voor álle sectoren.'

Floris Italianer, directeur Hartstichting: Minister Schippers heeft vorig jaar aangekondigd dat zij over zou gaan tot wetgeving als de industrie zelf niet voldoende zoutreductie zou bewerkstelligen. Eind 2012 bleek het zoutgehalte 3% gedaald ten opzichte van 2011 en dit is bijna geheel te danken aan de broodsector, waar wel wettelijke afspraken zijn voor zoutreductie. Toch komt minister Schippers haar belofte van wetgeving niet na, terwijl het voorbeeld van de broodsector laat zien dat dit het enige is wat werkt.'

Tom Oostrom, directeur Nierstichting: 'In 2009 beloofde de vleesindustrie al dat er werk zou worden gemaakt van zoutreductie wat eind 2010 tot resultaat zou moeten leiden. Maar er is bij vleesproducten tot nu toe geen enkele vooruitgang meetbaar. En ook in andere sectoren worden loze beloftes gedaan. Alleen bij conserven en brood zijn echte resultaten geboekt.'

Concrete doelstellingen

Het is belangrijk dat er concrete doelstellingen zijn geformuleerd: een zoutreductie van 10% in 2 jaar. Dit is een stap in de goede richting. Door zoutreductie geleidelijk door te voeren kunnen consumenten hier aan wennen. Maar dit is een eerste stap en niet het einddoel, na die 2 jaar moet het zoutgehalte nog verder teruggebracht worden.

Uit onderzoek van TNO blijkt dat een reductie van 50% mogelijk is.

