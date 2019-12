Mobiele aanbieders slaan data klanten illegaal op

Nieuws|Uit onderzoek van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) blijkt dat mobiele aanbieders massaal de privacywetgeving overtreden hebben door van klanten gegevens te bewaren over bezochte websites en gebruikte apps. De Consumentenbond pleitte voor dit onderzoek na ophef rondom het meten van Whatsapp verkeer door KPN in mei 2011.

Het CBP heeft het gebruik van Deep Packet Inspection (DPI) onderzocht bij KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone. DPI is een techniek waarmee telecomaanbieders het dataverkeer van hun klanten kunnen analyseren. Het is in veel gevallen niet noodzakelijk om deze gegevens op klantniveau te bewaren. De aanbieders hadden volgens het CBP de gegevens moeten verwijderen of anonimiseren.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat klanten niet of onjuist worden geïnformeerd over het feit dat de aanbieders deze gedetailleerde informatie over hen verzamelen en wat zij ermee doen. Dit gebrek aan transparantie is ook in strijd met de privacywet.

Beëindigd

KPN heeft volgens het CBP de overtredingen inmiddels beëindigd. Tele2, T-Mobile en Vodafone zijn daar nog mee bezig. Het CBP gaat controleren of de overtredingen nog voortduren en beslissen of het handhavende maatregelen zal nemen.

Lees ook: