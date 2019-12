Neckermann herroept annulering Xbox One

Nieuws|Neckermann.com komt na overleg met de Consumentenbond terug op de eerdere beslissing om alle bestellingen van een Xbox One die voor €349 werd aangeboden, te annuleren. Volgens het bedrijf kost het apparaat €499 en was er sprake van een kennelijke vergissing. De Consumentenbond sprak dit tegen. Neckermann zegt nu toe zijn best te doen om de Xbox One, die begin 2014 in Nederland op de markt komt, toch voor €349 te leveren.

Neckermann heeft met een e-mail alle bestellers geïnformeerd dat de koopovereenkomst blijft gelden. Omdat het nog lang duurt voordat de Xbox One in Nederland kan worden geleverd, krijgen de kopers die al betaald hebben hun geld terug. Het bedrijf laat weten dat ze hun best doen om de Xbox One te zijner tijd voor €349 te leveren, maar dit niet kunnen garanderen. Neckermann heeft aangegeven de gehele gang van zaken te betreuren, en belooft daarom een tegoedbon van €35 als het hen niet lukt de Xbox One voor €349 te leveren.

Algemene voorwaarden

Neckermann wijst er in de e-mail op dat er in de algemene voorwaarden van neckermann.com en thuiswinkel.org staat dat ze de prijs na drie maanden na bestelling mogen verhogen. De Consumentenbond is het daar niet mee eens, omdat in de voorwaarden ook staat dat de winkelier dit dan moet hebben bedongen, en dat was bij de bestelling van de X-Box niet het geval. De Consumentenbond vindt die discussie pas relevant als duidelijk is voor welke prijs Neckermann het apparaat straks aan de bestellers zal aanbieden.

Update 4 februari 2014

De Consumentenbond heeft contact opgenomen met Neckermann.com na meldingen van leden dat zij onlangs het bericht hadden gekregen dat hun eerdere bestelling van de XBox One was geannuleerd. Daarbij is hen ook een waardebon aangeboden. Neckermann.com heeft laten weten dat het bericht vanwege een technische fout ten onrechte is verzonden. Neckermann.com heeft toegezegd met deze klanten zelf contact te zullen opnemen. De waardebon mogen zij houden vanwege het ongemak. De bestelling van de XBox One blijft voor deze klanten gewoon staan totdat de XBox One leverbaar is. Het is op dit moment nog steeds onduidelijk wanneer dat zal zijn.

