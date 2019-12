ANWB, Consumentenbond en Rover trekken aan de noodrem OV-chipkaart

Een betere onderlinge afstemming kan al een hoop van de reizigersproblemen ondervangen. Directeur Consumentenbond, Bart Combée: 'Met van het kastje naar de muur reizen komen consumenten nergens. Start een centraal serviceloket en stop de OV-chipchaos. Het is nu onmogelijk om zowel een abonnement bij de NS op te zeggen als via de Klantenservice saldo op de OV-chipkaart terug te vragen. Beiden schrijven voor dat de kaart hiervoor bij hen moet worden ingeleverd'. Wanneer er door verkeerd in- of uitchecken te veel saldo wordt afgeschreven en er is met meerdere vervoerders gereisd, maken de verschillende procedures en voorwaarden het erg lastig om het geld terug te krijgen. Ook de procedure bij verlies of defect van de kaart is erg ingewikkeld als men met meerdere vervoerders reist.

'Stop OV-chipchaos!'

ANWB, Consumentenbond en Rover vragen met de actie 'Stop de OV-chipchaos!' de vervoerders en 'Klantenservice OV-Chipkaart' van TLS één laagdrempelig, transparant en herkenbaar serviceloket op te richten met een centrale website en één telefoonnummer. Hier moet de reiziger direct worden geholpen met alle vragen en klachten die te maken hebben met de OV-chipkaart ongeacht met welke vervoerder men reist. Reizigers kunnen de actie steunen met een fotoprotest op Facebook en hun handtekening op www.consumentenbond.nl/ov-petitie.