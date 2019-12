World Wide Administrators incasseert onrechtmatig 'Gemeentelijke heffingen'

Het onrechtmatig afschrijven vond de afgelopen twee weken plaats. Consumenten bij wie het bedrag ten onrechte is geïncasseerd krijgen hierover geen bericht van hun bank, maar moeten zelf actie ondernemen om het geld terug te krijgen. Tot 56 dagen na afboeking kunnen gedupeerden zelf storneren via internetbankieren, daarna is er tot 13 maanden na afschrijving nog de mogelijkheid om het bedrag met behulp van de bank te laten terugboeken.

Eerdere actie



De Consumentenbond ondernam al eerder actie tegen onrechtmatige incasso's en heeft toen aan Currence, de eigenaar van het product Incasso, gevraagd hier tegen op te treden. ING liet weten naar aanleiding van de kwestie de richtlijnen met betrekking tot incassocontracten aan te scherpen.

