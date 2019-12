Opvallend veel klachten over Sony Xperia Z smartphone

Nieuws|In korte tijd zijn er bij de Consumentenbond meer dan 50 klachten over de Sony Xperia Z binnengekomen, met name over spontane barsten in het scherm en problemen met de usb-aansluiting vlak na aankoop. De smartphone van ruim €500 is daardoor niet meer te gebruiken. De Consumentenbond vindt dat de verkopers of Sony de reparaties moeten vergoeden indien zij niet kunnen aantonen dat de gebreken door verkeerd gebruik zijn veroorzaakt.

Sony laat in een reactie aan de Consumentenbond weten dat 'In zeldzame gevallen er klanten zijn met problemen met barsten in het display, en dat Sony per geval zal bekijken of het binnen of buiten de garantie valt'. Maar de Consumentenbond krijgt veel dezelfde meldingen van mensen van wie de klacht is afgewezen terwijl ze het gebrek naar eigen zeggen niet hebben veroorzaakt. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De verkopers en Sony leggen hiermee de wettelijke garantieregels naast zich neer. Als een product binnen een half jaar na aankoop stuk gaat, moet de verkoper aantonen dat de gebreken door verkeerd gebruik zijn ontstaan.' Geen van de verkopers bewijst dit, maar ze vergoeden de reparatie niet. Bovendien geeft Sony een jaar fabrieksgarantie op de smartphone. Ook in die periode ligt de bewijslast bij Sony.

Kosteloze reparatie

Om te voorkomen dat consumenten van het kastje naar de muur worden gestuurd door de verkopers en Sony, vraagt de Consumentenbond nu namens de groep gedupeerden aan Sony om kosteloze reparatie op grond van de door Sony geboden garantie. Consumenten die hun problemen met de Sony Xperia Z nog niet bij de Consumentenbond hebben gemeld, kunnen dat alsnog doen via ... (mailadres is verwijderd, de Consumentenbond stuurt geen meldingen meer door, wie een klacht heeft kan rechtstreeks contact opnemen met Sony) of de verkoper. Sony is te benaderen via telefoonnummer: 0900 - 899 83 18, of via e-mail.

Update 25 september 2013

Sony heeft laten weten dat zij de problemen met de Sony Xperia Z smartphone wil oplossen van de mensen die zich hiermee bij de Consumentenbond hebben gemeld.



De Consumentenbond vindt dit een positieve stap en heeft maandag 24 september de bijna 100 melders gevraagd de huidige stand van zaken toe te lichten en aan te geven of zij akkoord zijn met het doorgeven van hun e-mailadres aan Sony. De Consumentenbond zal de verdere afhandeling door Sony volgen.