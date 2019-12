Petitie: Maak mobiel #beltegoed een jaar houdbaar

Nieuws|Het is onzin dat tegoeden voor bellen, sms´en en internetten niet houdbaar zijn, vindt de Consumentenbond. Tegoeden vervallen per maand terwijl consumenten wel het volle pond betalen. De Consumentenbond wil daarom dat bij alle mobiele abonnementen het tegoed minimaal een jaar houdbaar blijft. Omdat providers deze oproep blijven negeren, start de Consumentenbond de petitie ´#beltegoed, mijn tegoed is van mij!´. Met het tekenen van de petitie roepen consumenten de Tweede Kamer op om een einde te maken aan het vervallen van tegoeden.

Consumenten verbruiken niet elke maand dezelfde hoeveelheid belminuten, sms'jes en data. Wie zijn tegoed niet opmaakt, moet het restant aan het einde van de maand weer inleveren, terwijl hij er wel voor heeft betaald. En wie meer verbruikt dan zijn tegoed, kan daarvoor niet het restant van de vorige maand gebruiken. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Dit is extra zuur, omdat het buiten bundel tarief soms 3 keer zo hoog is als het binnen bundel tarief. Het risico is dat consumenten voor de zekerheid een veel te ruime bundel nemen, wat niet nodig zou zijn als tegoeden een jaar houdbaar zijn.'

Telecomwensen

De Consumentenbond vroeg consumenten begin 2012 om hun provider een e-card te sturen over één van een viertal telecomissues: gesprekken afrekenen per seconde, tegoeden een jaar houdbaar, mb's loskoppelen van belminuten/sms'jes en lagere kosten voor mobiel internet zonder bundel. Ruim 10.000 consumenten verstuurden een kaart, waarop de Consumentenbond providers een jaar de tijd gaf om te luisteren naar hun klanten. Helaas bleek het afgelopen jaar dat er juist naar de wensen die consumenten het belangrijkst vinden, afrekenen per seconde en houdbaarheid van tegoeden, niet is geluisterd.

Teken de petitie op www.consumentenbond.nl/beltegoed