Stop zorgfraude en verspilling in plaats van zorgkosten te verhogen

Nieuws|'Stop fraude en verspilling in de zorg! Dat voorkomt wederom snijden in het zorgverzekeringspakket. Snijden is slechts een verschuiving van de lasten van collectief naar individu.' Die oproep deed Bart Combée, directeur Consumentenbond, op 29 mei bij de overhandiging van het rapport 'Betaalbare zorg' aan minister Schippers van Volksgezondheid.

Met dit rapport sluit de Consumentenbond de campagne Betaalbare zorg, die in 2012 startte, af. Een van de onderdelen van de campagne was een meldpunt voor verspilling in de zorg. Er wordt bijvoorbeeld vaak onnodig veel medicatie geleverd omdat het alleen in grootverpakking beschikbaar is. Met dit rapport heeft de minister tal van ideeën in handen om per direct miljoenen terug te verdienen.

Concrete maatregelen

Het onderwerp verspilling staat inmiddels ook hoog op de agenda bij minister Schippers. Zij startte onlangs zelf een meldpunt voor verspilling in de zorg. Ook de betrokkenheid van consumenten is groot gezien duizenden meldingen die ook daar weer binnenkomen.

Er wordt echter door het ministerie nog onvoldoende concreet gemaakt welke maatregelen zij op korte termijn neemt. Deze zouden moeten voorkomen dat er onnodig in het verzekeringspakket wordt gesneden. Het is niet te rijmen dat consumenten steeds meer betalen voor minder zorg terwijl aan de andere kant geld wordt verspild door zorgaanbieders.

Meer informatie