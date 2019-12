Succes in actie tegen foute voorwaarden

Nieuws|De actieweek Algemene Voorwaarden (AV) van de Consumentenbond heeft zijn eerste succes geboekt. Sportwinkelketen Daka haalt bepalingen van zijn kassabon af die consumenten op het verkeerde been zetten. Naast Daka kregen koffiemaker Nespresso en winkelketen Blokker een brief van de Consumentenbond met het dringende verzoek om fouten uit hun AV te halen.

In de actieweek Algemene Voorwaarden (AV) spreekt de Consumentenbond bedrijven aan die een loopje nemen met de consumentenrechten. Daka ging op zijn kassabon de fout in met 'uw bon is tevens uw garantiebewijs' en 'op klachten geen geld retour'. Volgens de wet mogen consumenten ook met ander bewijs dan de kassabon aantonen dat een product gekocht is in een winkel. En wie klaagt over een ondeugdelijk product, en dat kan niet meer worden gerepareerd of vervangen, heeft recht op geld retour.

Daka zet dit nu dus recht. Blokker en Nespresso hebben laten weten hun algemene voorwaarden nogmaals te bestuderen.



Bart Combée, directeur Consumentenbond: "De wet is duidelijk, dus die bestudering hoeft nauwelijks tijd te kosten. Daka was zo sportief om meteen actie te ondernemen en hun voorwaarden aan te passen. Wij verwachten dat ook van Blokker en Nespresso." Dinsdag 29 oktober 2013 voerde de Consumentenbond al actie voor een filiaal van Blokker.

Tweezijdige voorwaarden

De Consumentenbond strijdt al jaren voor eerlijke Algemene Voorwaarden. Deze 'kleine lettertjes' zijn vaak onduidelijk, moeilijk te vinden en soms zelfs in strijd met de wet. De Consumentenbond heeft daarom met meer dan 50 brancheorganisaties tweezijdige algemene voorwaarden opgesteld die wel helder, redelijk en volgens de wet zijn. De Consumentenbond heeft een logo ontwikkeld dat leden van brancheorganisaties op hun tweezijdige AV kunnen zetten. Hiermee is in een oogopslag duidelijk dat hun AV tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond.



Consumenten die zelf rare voorwaarden vinden, kunnen die insturen naar: www.consumentenbond.nl/haaljerecht. Deelnemers maken kans op een Mini Cooper (actievoorwaarden van toepassing).

Let op: je kunt niet meer kans maken op de Mini Cooper.