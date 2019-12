Tafeltje-dek-je maaltijden veel te zout

Nieuws|De tafeltje-dek-je maaltijden die zorginstellingen verzorgen, bevatten gemiddeld 5,3 gram zout voor een soep, hoofd- en nagerecht. Consumenten krijgen daardoor met één maaltijd al bijna 6 gram zout binnen, de maximaal aanbevolen hoeveelheid zout voor één dag. Koks die dit soort maaltijden bereiden, of hun leveranciers, zouden minder kwistig om moeten gaan met zout, vindt de Consumentenbond, zodat mensen zelf kunnen kiezen hoeveel zout ze willen toevoegen aan hun maaltijd. De Consumentenbond onderzocht voor de Gezondgids van juni de hoeveelheid zout, vet en groente in zorgmaaltijden.

Van 13 tafeltje-dek-je instellingen werden 3 Hollandse maaltijden onder de loep genomen. Vooral de soep maakt de maaltijd erg zout. Ook de jus, die in sommige gevallen wel heel rijkelijk aanwezig was, kan er voor zorgen dat een maaltijd erg veel zout bevat. Consumenten kunnen dus beter matig zijn met de soep en de jus. Wat betreft de hoeveelheid groente scoren de meeste warme kant-en-klaar maaltijden redelijk tot goed en ook de hoeveelheid vet is bij het merendeel van de maaltijden redelijk.

Te veel zout schadelijk

De Consumentenbond voert al sinds 2007 actie voor minder zout in levensmiddelen. Jaarlijks overlijden 2200 mensen als gevolg van te veel zoutinname. De overconsumptie van zout werkt onder andere botontkalking en een hoge bloeddruk in de hand. En een verhoogde bloeddruk is weer gevaarlijk voor hart en vaten.

